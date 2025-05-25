أوّل إطلالة لوائل كفوري بعد أخبار زواجه السري - صور

"تشرّفت بزيارة الصديق المنتج العالمي إيلي سماحة الذي نفتخر بمسيرته وإنجازاته اللامعة في عالم السينما."
وتُعد هذه الإطلالة الأولى لكفوري بعد الجدل الذي أثاره الإعلامي نيشان مؤخرًا حول أنباء زواج النجم اللبناني من شانا عبود.
وكان نيشان قد نشر عبر خاصية "الستوري" في حسابه على إنستغرام مقطع فيديو يظهر فيه تلقّيه هدية موقعة باسم "وائل كفوري وشانا عبود" بمناسبة عيد ميلاده، ما اعتبره الجمهور تأكيدًا غير مباشر لشائعات الزواج السري التي لاحقت الثنائي مؤخرًا.
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