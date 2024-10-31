أول تعليق من أسرة الفنان محمد منير بعد نقله للعناية المركزة

وأصدرت أسرة منير بيانًا مساء الأربعاء ، تطمئن فيه الجمهور، قالت فيه إن «الحالة الصحية لمنير جيدة، وقريبًا سيستعيد نشاطه بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في الأيام الماضية بتسجيل أغنيات الألبوم الجديد وحرصه على المشاركة في احتفالات أكتوبر».
وقالت أسرة الفنان الكبير إنه تعرض للإجهاد الذي استلزم دخوله برغبته إلى المستشفى قبل يومين للاطمئنان وإجراء فحوصات طبية، مشددة على أنه «بخير، وهو محاط بكامل عائلته، ويلقى الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفى الذي أجرى فيه الفحوصات الطبية قبل يومين».
وأكدت الأسرة في بيانها: «الفنان سيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغنيات ألبومه الجديد الذي يضم عددًا من الأغنيات التي تتسم بالبهجة والسعادة، وتتناول مواضيع مختلفة تلمس أحاسيس الناس».
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