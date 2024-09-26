أول تعليق من براد بيت على انتحال شخصيته

الوكيل الإخباري- ردّ النجم الأمريكي براد بيت على عملية انتحال شخصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل خمسة أشخاص، تم القبض عليهم في إسبانيا، بعد استيلائهم على 325 ألف يورو من امرأتين عبر الإنترنت.

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وقال براد بيت عبر موقع Entertainment Tonight: "من المؤسف أن يستغل المحتالون علاقة المعجبين القوية بالمشاهير، وهذا تذكير مهم بعدم الاستجابة لأي شخص عبر الإنترنت، خاصة من الممثلين الذين ليس لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".



وفي بيان صحافي، قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن المحتالين أرسلوا رسائل إلى الضحايا متنكرين في هيئة براد بيت، ووعدوهم بارتباط عاطفي. وفي وقت لاحق، طلب المحتالون المزعومون من النساء إرسال أموال لاستثمارها في مشاريع متعددة.



وجاء في البيان أن "مجرمي الإنترنت درسوا صفحات الضحيتين على الشبكات الاجتماعية، وبالتالي اكتشفوا أن الأمرأتين ضعيفتان، وتعانيان من قصور عاطفي وحالة اكتئاب". كما استخدموا "منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني معهما، حتى اعتقدتا أنهما تتحدثان عبر الواتساب مع براد بيت نفسه"، ووعدوهما "بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك".



وقبضت الشرطة الإسبانية على خمسة أعضاء مشتبه بهم في العصابة، وتمكنت من استرداد 95 ألف دولار من مبلغ الاحتيال الإجمالي حتى الآن.