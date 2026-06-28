أول تعليق من تامر حسني على إمكانية العودة لبسمة بوسيل

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الوكيل الإخباري- ترك الفنان تامر حسني باب التكهنات مفتوحًا بشأن احتمال عودته إلى طليقته بسمة بوسيل، بعدما علّق على الأمر خلال مشاركته في مهرجان موازين، قائلًا: "ربنا يقدم اللي فيه الخير للجميع"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. اضافة اعلان





كما أكد تامر أن مشروع الديو الغنائي مع سعد لمجرد لا يزال قائمًا، رغم تأجيله سابقًا بسبب بعض الظروف، معربًا عن سعادته بالتعاون المرتقب.



وأشاد تامر بالنجاح الذي حققته بسمة بوسيل في مهرجان موازين، مشيرًا إلى أنه دعمها بإرسال باقة ورد، وتواصل معها برفقة أبنائهما لتشجيعها، مؤكدًا استمرار علاقة الاحترام والتقدير بينهما بعد الانفصال.









