أول تعليق من تامر حسني على إمكانية العودة لبسمة بوسيل

كما أكد تامر أن مشروع الديو الغنائي مع سعد لمجرد لا يزال قائمًا، رغم تأجيله سابقًا بسبب بعض الظروف، معربًا عن سعادته بالتعاون المرتقب.
وأشاد تامر بالنجاح الذي حققته بسمة بوسيل في مهرجان موازين، مشيرًا إلى أنه دعمها بإرسال باقة ورد، وتواصل معها برفقة أبنائهما لتشجيعها، مؤكدًا استمرار علاقة الاحترام والتقدير بينهما بعد الانفصال.
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