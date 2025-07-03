أول تعليق من كريستيانو على رحيل زميله بالمنتخب

وكتب لاعب نادي النصر السعودي، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا أمر لا يُصدَّق".
وتابع رونالدو (40 عامًا): "كنا معًا للتو في المنتخب الوطني، وكنت قد تزوجت للتو. إلى عائلتك، زوجتك وأولادك، أتقدّم بأحرّ التعازي وأتمنى لكم كل القوة. أعلم أنك ستكون معهم دائمًا. ارقدا بسلام ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعًا".
وتوفي جوتا (28 عامًا)، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع ليفربول، وشقيقه بحادث سير في شمال-غرب إسبانيا، بعد نحو 10 أيام من زواجه.
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