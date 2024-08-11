أول تعليق من محمد منير بعد وعكته الصحية

الوكيل الإخباري- وجه محمد منير رسالة لجمهوره ومتابعيه من خلال منشور كتبه عبر حسابه على إنستغرام، بعد تعرضه لأزمة صحية، قائلاً: "جمهوري العظيم رسالتي لكم اليوم هي محبتي الكبيرة لكم، أنتم الصاحب والأهل والمشوار".



وكشف منير موعد حفله المقبل قائلاً: "أشوفكم جميعاً في حفلتي القادمة في إسكندرية يوم الخميس 22 أغسطس (آب)، مستنيكم يا أصحابي في المشوار أنا بخير طول ما جمهوري بخير".

ويعاني منير، من أمراض الكلى والكبد، ومن المنتظر أن يسافر قريباً إلى برلين للعلاج .