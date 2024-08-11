أول تعليق من محمد منير بعد وعكته الصحية

وكشف منير موعد حفله المقبل قائلاً: "أشوفكم جميعاً في حفلتي القادمة في إسكندرية يوم الخميس 22 أغسطس (آب)، مستنيكم يا أصحابي في المشوار أنا بخير طول ما جمهوري بخير".
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