أول تعليق من نقيب الفنانين السوريين بعد قرار شطب سلاف فواخرجي

الوكيل الإخباري- أثار قرار نقابة الفنانين السوريين بشطب الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الفنية، الأمر الذي دفع نقيب الفنانين مازن الناطور للخروج بتصريحات رسمية توضح ملابسات القرار وأسبابه القانونية.

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🔴 شطب مبني على قانون داخلي

وأكد الناطور في تصريحات إعلامية أن القرار لم يكن عشوائيًا، بل يستند إلى مواد قانونية داخلية في النظام الأساسي للنقابة، تتيح لها اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي عضو "يسيء للدولة أو لا يمثل مصالح النقابة"، حسب تعبيره.



🎙️ تصريحات فواخرجي سبب القرار

وأشار إلى أن فواخرجي خرجت بتصريحات في عدة مقابلات مرئية وصفت بـ"المسيئة"، اعتُبرت تبنيًا لوجهة نظر النظام السابق وإنكارًا للانتهاكات التي تعرض لها ملايين السوريين خلال سنوات الحرب، على حد قوله.



وقال الناطور:

"سلاف فواخرجي تمادَت في تكرار نفس التصريحات أكثر من مرة، ما يُعد استهدافًا لمشاعر الملايين، بغرض تزيين صورة النظام السابق."



🌍 القرار يسري داخل سوريا فقط

وأوضح نقيب الفنانين أن قرار الشطب يسري فقط داخل الأراضي السورية، ولا يؤثر على عمل فواخرجي أو نشاطها الفني خارج البلاد، مضيفًا أن النقابة لا تملك سلطة على أنشطة الفنانين في الخارج.



🚨 شطب فنانين آخرين قيد الدراسة

وفي سياق متصل، كشف الناطور أن النقابة قد تتخذ خطوات مماثلة ضد فنانين آخرين، ممن يواصلون "إنكار آلام الشعب السوري"، مؤكدًا أن "القانون واضح، ومن يعدّل عن رأيه فمرحبًا به، أما من يُصر على الإساءة، فسيُطبق عليه نفس القرار".



📌 خلفية:

سلاف فواخرجي، إحدى أبرز نجمات الدراما السورية، لطالما أثارت الجدل بمواقفها السياسية، وظهرت في السنوات الماضية في عدة مقابلات تحدثت فيها عن الحرب في سوريا برؤية لا تلقى قبولًا واسعًا بين معارضي النظام.

أرم نيوز