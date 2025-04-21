أول تعليق من وائل رمضان بعد استبعاد سلاف فواخرجي من النقابة

الوكيل الإخباري- لا يزال قرار نقابة الفنانين السوريين بشطب قيد النجمة سلاف فواخرجي يثير ردود فعل واسعة في الوسط الفني، كان أبرزها رسالة دعم مؤثرة وجهها الفنان وائل رمضان، طليق الفنانة، عبّر فيها عن تضامنه الكامل معها، واصفًا إياها بـ"كليوباترا" و"شهرزاد" و"بلقيس الزمان".

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ونشر رمضان صورة لفواخرجي خلال مشاركتها في مهرجان "كان"، مرفقة بتعليق شعري جاء فيه:

"كليوباترا يا ملكة الزمان... شهرزاد أنتِ وللحب عنوان... خصّك ربّنا بعبق السمو وعشق الصدق مهما كانت الأثمان".

وكانت نقابة الفنانين قد أصدرت قرارًا بشطب سلاف فواخرجي، موقّعًا من النقيب مازن الناطور، بدعوى "خروجها عن أهداف النقابة" و"تنكرها لآلام الشعب السوري"، على حد تعبير البيان، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا من جمهورها وعدد من النجوم، الذين وصفوا القرار بـ"الكيدي" و"غير المهني".