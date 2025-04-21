أول تعليق من وائل رمضان بعد استبعاد سلاف فواخرجي من النقابة

ونشر رمضان صورة لفواخرجي خلال مشاركتها في مهرجان "كان"، مرفقة بتعليق شعري جاء فيه:
"كليوباترا يا ملكة الزمان... شهرزاد أنتِ وللحب عنوان... خصّك ربّنا بعبق السمو وعشق الصدق مهما كانت الأثمان".
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