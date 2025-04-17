أول رد فعل من سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الفنانين السورية - صورة

الفنانة المصرية وفاء عامر أعلنت تضامنها مع فواخرجي، ووصفتها بـ"الذهب والماس"، كما دعمتها الفنانة التونسية وحيدة الدريدي، معتبرة أن النقابة تستخدم سلطتها لمعاقبة المخالفين في الرأي.
يأتي قرار الشطب بسبب ما وصفته النقابة بـ"خروج سلاف عن أهدافها"، بينما يرى داعموها أن القرار محاولة لإسكات صوت فني وإنساني معروف بمواقفه الداعمة للإنسانية لا للأنظمة.
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