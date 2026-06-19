أول رد للفنان وائل جسّار على خبر اعتزاله

08:15 م

الوكيل الإخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء عن اعتزال الفنان اللبناني وائل جسار الغناء، ما أثار حالة من التساؤل والجدل بين جمهوره ومحبيه، في ظل تداول منشورات تحدثت عن احتمال ابتعاده عن الساحة الفنية قريبًا. اضافة اعلان





وفي أول ردّ له، خرج وائل جسار عن صمته لينفي بشكل قاطع هذه الأخبار، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع. وفي تصريح خاص لموقع "القاهرة 24"، شدد على أن ما يُنشر في هذا السياق مجرد شائعات، قائلًا: "فكرة اعتزالي شائعة.. مستعجلين عليّ ليه؟ مفيش أي اعتزال في الوقت الحالي".



وأكد جسار أنه ما زال يمتلك القدرة على تقديم أعمال فنية جديدة تليق بجمهوره، لافتًا إلى أن الحديث عن الاعتزال لا يزال مبكرًا، خصوصًا أنه يواصل نشاطه الفني بشكل اعتيادي ويعمل على مشاريع غنائية قيد الإنجاز.









