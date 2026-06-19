أول رد للفنان وائل جسّار على خبر اعتزاله

وفي أول ردّ له، خرج وائل جسار عن صمته لينفي بشكل قاطع هذه الأخبار، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع. وفي تصريح خاص لموقع "القاهرة 24"، شدد على أن ما يُنشر في هذا السياق مجرد شائعات، قائلًا: "فكرة اعتزالي شائعة.. مستعجلين عليّ ليه؟ مفيش أي اعتزال في الوقت الحالي".
وأكد جسار أنه ما زال يمتلك القدرة على تقديم أعمال فنية جديدة تليق بجمهوره، لافتًا إلى أن الحديث عن الاعتزال لا يزال مبكرًا، خصوصًا أنه يواصل نشاطه الفني بشكل اعتيادي ويعمل على مشاريع غنائية قيد الإنجاز.
-
أخبار متعلقة
-
إعلامي شهير يتعرّض لحادث سير مروّع- صورة
-
فنان عربيّ شهير تُوفِيَ في حادث سير وهذا ما تقرّر بشأن سائق المركبة
-
حفاظا على تاريخه.. فنان مشهور يعلن نيته الاعتزال
-
هل يتمّ إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر؟
-
" نوض أو نوض" يواصل نجاحه في السينما المغربية ويتجه إلى إيطاليا
-
فنانة لبنانية شهيرة: خسرت ثروتي وهذا ما يؤلمني أكثر - فيديو
-
قرار حاسم من ورثة عبد الحليم حافظ
-
سرّ غامض وراء عزوبية فنانة لبنانية بارزة - فيديو