أول رد من شريف منير بعد انسحابه من مسلسل "إش إش"

الوكيل الإخباري- بعد خمسة أسابيع من إعلان مشاركته في بطولة مسلسل "إش إش" بجانب الفنانة مي عمر، انتشرت أنباء حول اعتذار الفنان المصري شريف منير عن العمل.

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وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام ، فإن اعتذار شريف منير عن المسلسل يعود إلى عدم اتفاقه مع فريق العمل على ترتيب الأسماء على تتر المسلسل، ورفضه كتابة اسمه بعد اسم مي عمر.



وبعد اعتذار شريف منير، سيحل مواطنه ماجد المصري محله ويجسد دور البطولة أمام مي عمر.



وفي أول رد له، قال شريف منير إن كل ما يتم تداوله حول انسحابه من المسلسل بسبب ترتيب الأسماء ليس صحيحًا. وأكد منير أنه انسحب بالفعل من العمل، لكنه استبعد أن يكون السبب "ترتيب الأسماء"، مشيرًا إلى أن السبب يعود لعدم اتفاقه على شيء معين مع فريق الإنتاج والإخراج.



ورغم ذلك، أشاد شريف منير، خلال حديثه لأحد المواقع ، بالمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، متمنيًا العمل معهما في المستقبل.



ويواصل فريق عمل مسلسل "إش إش" الاستعدادات لخوض الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

والعمل من بطولة مي عمر، وماجد المصري، وهالة صدقي، وشيماء سيف، وانتصار، وإدوارد، وعلاء مرسي، ومحمد الشرنوبي، وطارق النهري، وعصام السقا، وإيهاب فهمي، ودينا. ويشارك في تأليفه مهاب طارق ومحمد سامي، بينما يتولى محمد سامي إخراجه.



وكانت مي عمر قد حققت نجاحًا لافتًا عبر مسلسلها "نعمة الأفوكاتو" الذي شاركت به في موسم دراما رمضان الماضي، مع أحمد زاهر وإخراج محمد سامي.