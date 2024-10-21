أول رد من عائلة إيمي سمير غانم على إصابتها بـ"مرض نادر"

الوكيل الإخباري- ردت أسرة الفنانة المصرية إيمي سمير غانم على ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول مرورها بوعكة صحية شديدة، إثر إصابتها بمرض مناعي نادر، تسبب في بقائها في المنزل لأكثر من ثلاثة أشهر بأمر الأطباء.

اضافة اعلان



وقال الفنان حسن الرداد، في حديث خاص لـ "24"، إن الأخبار المتداولة "غير صحيحة"، لافتًا إلى أن زوجته إيمي سمير غانم تتمتع بصحة جيدة وتستعد لأعمال فنية جديدة. وأعرب الرداد عن استيائه من انتشار هذه النوعية من الأخبار، مؤكدًا أنها تضر بصحة الفنانة النفسية وعائلتها.



بدوره، شدد الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دُنيا سمير غانم، شقيقة إيمي، على أن كل ما نُشر حول حياة الأخيرة "كلام لا صحة له على الإطلاق"، داعيًا إلى توخي الحذر وعدم نشر أخبار غير سليمة.



وظهرت إيمي سمير غانم في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تيك توك"، حيث كانت تستخدم جهاز البخار المُخصص لعلاج مشاكل التنفس، وتغني وتتمايل على موسيقى أغنية "اختارناه" للفنان محمد العزبي، مما فتح باب الشائعات والتساؤلات حول حالتها الصحية.



لتخرج الفنانة بعدها بأيام في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لتؤكد أنها بصحة جيدة، وستخوض تجارب جديدة في الدراما والسينما.



ومن المُقرر أن يخوض النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل جديد، تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من إنتاج أحمد السبكي. وحول تأخر التصوير، قال الرداد إن العمل ما زال في مرحلة الكتابة ولم يدخل مرحلة التصوير بعد، وهذا هو سبب التأخير.