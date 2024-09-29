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أول رد من يحيى الفخراني حول مشاركته في رمضان 2025

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
الأحد، 29-09-2024 04:00 م

الوكيل الإخباري-   كثر الحديث خلال الأيام الأخيرة حول مُشاركة الفنان المصري يحيى الفخراني في موسم دراما رمضان 2025 بأحد المُسلسلات الجديدة التي تحمل اسم "الأستاذ".

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وحسم الفخراني، في تصريح خاص لـ "24"، موقفه من الماراثون الرمضاني، مؤكداً عدم مشاركته في أي عمل درامي خلال الموسم المُقبل. وقال الفخراني إنه لا علم له بمُسلسل "الأستاذ" الذي يدور حوله الحديث.

 

ويُعتبر مُسلسل "عتبات البهجة"، الذي عُرض في رمضان 2024، آخر أعمال يحيى الفخراني الدرامية، حيث دارت أحداثه في 15 حلقة حول شخصية مسؤول حكومي على المعاش "الفخراني"، عمل وكيلاً لوزارة الصناعة، وترك عمله ودخل عالم السوشيال ميديا وتحول إلى إنفلونسر.

 
gnews

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