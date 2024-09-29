أول رد من يحيى الفخراني حول مشاركته في رمضان 2025

الوكيل الإخباري- كثر الحديث خلال الأيام الأخيرة حول مُشاركة الفنان المصري يحيى الفخراني في موسم دراما رمضان 2025 بأحد المُسلسلات الجديدة التي تحمل اسم "الأستاذ".

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وحسم الفخراني، في تصريح خاص لـ "24"، موقفه من الماراثون الرمضاني، مؤكداً عدم مشاركته في أي عمل درامي خلال الموسم المُقبل. وقال الفخراني إنه لا علم له بمُسلسل "الأستاذ" الذي يدور حوله الحديث.