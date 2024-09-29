أول رد من يحيى الفخراني حول مشاركته في رمضان 2025

وحسم الفخراني، في تصريح خاص لـ "24"، موقفه من الماراثون الرمضاني، مؤكداً عدم مشاركته في أي عمل درامي خلال الموسم المُقبل. وقال الفخراني إنه لا علم له بمُسلسل "الأستاذ" الذي يدور حوله الحديث.
-
أخبار متعلقة
-
شيرين عبدالوهاب تعتذر لشقيقها وتنهي الخلافات
-
إلغاء حفلات وجوائز.. الحرب تُلقي بظلالها على الفن في لبنان
-
رامي صبري يكشف عن حفله الجديد بُصحبة العسيلي
-
الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent" ينطلق في هذا الموعد
-
برسالة مؤثرة للأمهات.. كارمن بصيبص تعلن حملها الأول
-
وسم أنغام في دبي يتصدر إكس"
-
سبب اعتذار عبدالمنعم عمايري عن مسلسل "إيزيل"
-
صورة- إعلامية مصرية تتعرض لحادث سير مروع