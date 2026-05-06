أول ظهور لزوجة هاني شاكر بعد وفاته - صورة

الوكيل الإخباري- وصل جثمان الفنان المصري الراحل هاني شاكر الى مصر مساء أمس الثلاثاء استعداداً لتشييعه اليوم الأربعاء الى مثواه الأخير، حيث كان في استقباله عدد من الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات العامة.



هذا وانتشرت صورة لزوجة شاكر نهلة توفيق في أول ظهور لها بعد وفاته من مطار شارل ديغول في باريس قبيل نقل جثمانه إلى مصر.

إلى ذلك، بدأت نقابة الصحافيين في التفعيل الأول للبروتوكول الذي وقّعته مع شركة SOKNA، حيث تم تشكيل لجنة للمتابعة من شعبة المصوّرين الصحافيين، لتنفيذ ضوابط تغطية الجنازات، في جنازة الفنان هاني شاكر، ليكون الأول الذي تُطبَّق في جنازته هذه القواعد.