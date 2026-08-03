أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على جمهورها في أول ظهور لها بعد فترة غياب، من خلال مقطع فيديو نشره الملحن المصري عزيز الشافعي عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهرت فيه خلال بروفات حفلها المرتقب بمدينة العلمين في 7 أغسطس.

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وقدمت شيرين خلال البروفات أغنية "اللي يقابل حبيبي"، بحضور عزيز الشافعي الذي رافقها استعدادًا للحفل، في ظهور حظي بتفاعل واسع من الجمهور.