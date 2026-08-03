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أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية - فيديو

ثيقب
شيرين عبد الوهاب
 
الإثنين، 03-08-2026 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على جمهورها في أول ظهور لها بعد فترة غياب، من خلال مقطع فيديو نشره الملحن المصري عزيز الشافعي عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهرت فيه خلال بروفات حفلها المرتقب بمدينة العلمين في 7 أغسطس.

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وقدمت شيرين خلال البروفات أغنية "اللي يقابل حبيبي"، بحضور عزيز الشافعي الذي رافقها استعدادًا للحفل، في ظهور حظي بتفاعل واسع من الجمهور.


ويأتي هذا الظهور بعد تعافي شيرين من أزمة صحية خضعت خلالها لعملية استئصال المرارة، كما يسبق مشاركتها في الحفل بعد طرح أغنيتي "عاوزة أشتكي" و "تباعًا تباعًا"، إلى جانب دويتو "بحرية" مع الفنان المصري محمد حماقي.

 

 
 


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