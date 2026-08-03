أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية - فيديو

وقدمت شيرين خلال البروفات أغنية "اللي يقابل حبيبي"، بحضور عزيز الشافعي الذي رافقها استعدادًا للحفل، في ظهور حظي بتفاعل واسع من الجمهور.
ويأتي هذا الظهور بعد تعافي شيرين من أزمة صحية خضعت خلالها لعملية استئصال المرارة، كما يسبق مشاركتها في الحفل بعد طرح أغنيتي "عاوزة أشتكي" و "تباعًا تباعًا"، إلى جانب دويتو "بحرية" مع الفنان المصري محمد حماقي.
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