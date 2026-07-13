أول ظهور لفضل شاكر بعد الإفراج عنه - صورة

الوكيل الإخباري- نشر المنتج الفني حسام الصعبي صورة حديثة جمعته بالفنان اللبناني فضل شاكر، في أول ظهور للأخير بعد أيام من خروجه من السجن وانتهاء أزمته القانونية.



وأوضح الصعبي أن ابنة فضل شاكر التقطت الصورة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين رحبوا بعودته إلى حياته الفنية والاجتماعية.

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