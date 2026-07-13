أول ظهور لفضل شاكر بعد الإفراج عنه - صورة

وأوضح الصعبي أن ابنة فضل شاكر التقطت الصورة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين رحبوا بعودته إلى حياته الفنية والاجتماعية.
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