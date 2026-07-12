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أول ظهور للهضبة.. مفاجأة من كواليس ألبوم عمرو دياب الجديد - صور

سي
عمرو دياب
 
الأحد، 12-07-2026 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الموزع الموسيقي عادل حقي حماس جمهور الفنان المصري عمرو دياب، بعد نشر صورة جمعته به داخل أحد الاستوديوهات، في إشارة إلى اقتراب انتهاء العمل على الألبوم الجديد.

وتُعد الصورة أول ظهور للهضبة من كواليس تسجيل الألبوم، الذي يحظى بترقب واسع بعد فترة طويلة من التحضير. ويشارك في العمل عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم تامر حسين وعزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر، ضمن توليفة تجمع بين التجديد والحفاظ على هوية عمرو دياب الفنية.

كما يستعد دياب للكشف عن البوستر الرسمي والحملة الدعائية للألبوم بعد إجرائه جلسة تصوير خاصة تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

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