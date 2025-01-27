أول ظهور لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها - صورة

الوكيل الإخباري- انتشرت في الساعات الأخيرة صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها الفنانة نانسي عجرم برفقة عائلتها في أحد المطاعم، حيث كان شقيقها نبيل عجرم إلى جانبها.

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الجدل عاد ليتجدد بعدما كتبت نانسي عبر حسابها على "إكس" تغريدة غامضة قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنة الحياة...".



التغريدة التي جاءت بعد تداول أخبار عن انفصالها عن زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، أثارت الكثير من التساؤلات، وأعادت تداول الأنباء حول علاقتهما.



