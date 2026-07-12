أول ظهور يجمع أصالة وفائق حسن بعد شائعات الانفصال

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الوكيل الإخباري- حسمت الفنانة السورية أصالة الشائعات التي طالت علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعدما ظهرا معاً خلال حفلها الغنائي في الأردن. اضافة اعلان





ووثّقت مقاطع متداولة مرافقة فائق حسن لأصالة حتى صعودها إلى المسرح، قبل أن تبادله بتقبيل يده، في لفتة عفوية اعتبرها كثيرون رداً واضحاً على أنباء انفصالهما.



وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، وقدمت أصالة خلاله باقة من أشهر أغانيها.









