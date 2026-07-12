أول ظهور يجمع أصالة وفائق حسن بعد شائعات الانفصال

ووثّقت مقاطع متداولة مرافقة فائق حسن لأصالة حتى صعودها إلى المسرح، قبل أن تبادله بتقبيل يده، في لفتة عفوية اعتبرها كثيرون رداً واضحاً على أنباء انفصالهما.
وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، وقدمت أصالة خلاله باقة من أشهر أغانيها.
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