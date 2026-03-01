الأحد 2026-03-01 03:20 م

إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شهير- صورة

إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير
تعبيرية
 
الأحد، 01-03-2026 12:55 م

الوكيل الإخباري-   توفي الممثل الشاب إبراهيم يلدز عن عمر 27 عامًا، بعد 6 أشهر من دخوله في غيبوبة تامة إثر حادث مأساوي خلال عاصفة قوية ضربت إسطنبول الصيف الماضي.

اضافة اعلان

 

وتعود تفاصيل الحادث إلى منطقة كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة، حيث اقتلعت الرياح شجرة ضخمة سقطت على يلدز أثناء تواجده في الشارع، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

ونُقل على الفور إلى المستشفى ودخل قسم العناية المركزة، وظل في حالة حرجة حتى وفاته.

 

وقد أثار خبر وفاته صدمة واسعة بين محبيه وزملائه في الوسط الفني، بعد متابعة حالته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الجمهور دعوات للشفاء خلال الأشهر الماضية قبل أن تتأكد وفاته.

ورغم صغر سنه، ترك يلدز بصمة واضحة في الدراما التركية، بمشاركته في أعمال بارزة مثل نجمة الشمال وذات مرة في قبرص، قبل أن يحقق انتشارًا أوسع من خلال مسلسل اسمعني، الذي عزز شهرته داخل تركيا وخارجها، خصوصًا في العالم العربي.

 


Image1_32026112551348346047.jpg

 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تطمئن الأردنيين: وفرة في السلع الأساسية واستقرار في الأسواق

أخبار محلية الحكومة تطمئن الأردنيين: وفرة في السلع الأساسية واستقرار في الأسواق

سلطة إقليم البترا تطلق مسابقة رمضان في أسبوعها الثاني

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تطلق مسابقة رمضان في أسبوعها الثاني

الأردن .. شكاوى من تعطل صافرات الإنذار في بعض المناطق

خاص بالوكيل الأردن .. شكاوى من تعطل صافرات الإنذار في بعض المناطق

الفوترة الوطنية تتضاعف خمسة أضعاف وترفع الإيرادات المحلية

اقتصاد محلي الفوترة الوطنية تتضاعف خمسة أضعاف وترفع الإيرادات المحلية

منذ إطلاق أول آيفون عام 2007، أصدرت أبل 51 طرازًا خلال 19 عامًا، إلا أن النجاح لم يكن موحدًا، فبعض الأجهزة كانت علامات فارقة، بينما كان بعضها الآخر محط انتقادات واسعة. فيما يلي أبرز خمسة هواتف آيفون ا

تكنولوجيا أسوأ 5 إصدارات لهواتف آيفون على مر السنين.. تعرف إليها

الوكيل الإخباري- رحلت الفنانة المعتزلة كيتي فوتساكي، نجمة أفلام الكوميديا في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 96 عامًا في منزلها بالعاصمة اليونانية أثينا.

فن ومشاهير بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة -صور

الأمن يجدد تحذيره للأردنيين من هذه التصرفات

أخبار محلية الأمن يجدد تحذيره للأردنيين من هذه التصرفات

أمانة عمان تعيد إغلاق جسر عبدون مجدداً مساء اليوم

أخبار محلية أمانة عمان تعيد إغلاق جسر عبدون مجدداً مساء اليوم



 






الأكثر مشاهدة