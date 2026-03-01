إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شهير- صورة

ونُقل على الفور إلى المستشفى ودخل قسم العناية المركزة، وظل في حالة حرجة حتى وفاته.
ورغم صغر سنه، ترك يلدز بصمة واضحة في الدراما التركية، بمشاركته في أعمال بارزة مثل نجمة الشمال وذات مرة في قبرص، قبل أن يحقق انتشارًا أوسع من خلال مسلسل اسمعني، الذي عزز شهرته داخل تركيا وخارجها، خصوصًا في العالم العربي.
