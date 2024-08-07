إجراءات قانونية جديدة ضد شيرين عبدالوهاب

أوضح عبدالستار، في تصريح ، أنّه طلب من محاميه الخاص الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بعد فشل حل الأزمة ودّياً عن طريق أطراف وسيطة بينهما، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.
كان الشاعر المصري، قد كشف عن تفاصيل الأزمة في تصريحات سابقة لـ”النهار” بأنّه وملحنها خالد عز عرضا الأغنية على شيرين، واتفقوا على وضع صوتها عليها، لكنه فوجئ بتسريبها على مواقع التواصل، دون أن يتم التعاقد عليها رسمياً أو حصولها هي والشركة المنتجة على تنازل يسمح لهما بطرحها.
أوضح أيضاً أن الإجراء القانوني سيكون بالتنسيق مع الجهات المعنية وهي: جمعية الملحنين والمؤلفين، وجمعية ناشري الموسيقى المصرية، اللتان ينتمي إليهما هو وملحن الأغنية، وذلك لحماية حقوقه الفكرية والمادية والأدبية.
-
أخبار متعلقة
-
محمد رمضان يعلن عن مشاركته في مسلسل رمضاني جديد
-
لأول مرة.. درة تخوض تجربة الإنتاج والإخراج - صورة
-
مستند بنكي يعيد الجدل حول انفصال شيرين عن حسام حبيب- صورة
-
اكتشاف سر الألوان الذهبية في لوحة شهيرة لرسام عالمي
-
مجددا عمرو دياب يتصدر الترند بهذا الفيديو- فيديو
-
"نسختها".. شبيهة نادين نجيم تنفي خضوعها للتجميل - صور
-
زواج أبطال مسلسل "الطائر الرفراف".. وهذا الموعد!
-
دانييلا رحمة تدعو محبيها للتعرف على عائلتها في يومها الكبير - صور