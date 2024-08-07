إجراءات قانونية جديدة ضد شيرين عبدالوهاب

الوكيل الإخباري- أعلن الشاعر المصري طارق عبدالستار، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب بسبب تسريب أغنية “كل الحاجات” التي وضعت صوتها عليها على الرغم من عدم حصولها على تنازل رسمي منه، لأنه من كتب كلماتها.



أوضح عبدالستار، في تصريح ، أنّه طلب من محاميه الخاص الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بعد فشل حل الأزمة ودّياً عن طريق أطراف وسيطة بينهما، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.



كان الشاعر المصري، قد كشف عن تفاصيل الأزمة في تصريحات سابقة لـ”النهار” بأنّه وملحنها خالد عز عرضا الأغنية على شيرين، واتفقوا على وضع صوتها عليها، لكنه فوجئ بتسريبها على مواقع التواصل، دون أن يتم التعاقد عليها رسمياً أو حصولها هي والشركة المنتجة على تنازل يسمح لهما بطرحها.



أوضح أيضاً أن الإجراء القانوني سيكون بالتنسيق مع الجهات المعنية وهي: جمعية الملحنين والمؤلفين، وجمعية ناشري الموسيقى المصرية، اللتان ينتمي إليهما هو وملحن الأغنية، وذلك لحماية حقوقه الفكرية والمادية والأدبية.