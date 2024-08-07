 
الأربعاء 2024-08-07 12:28 م
 
 

إجراءات قانونية جديدة ضد شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب




 

الأربعاء، 07-08-2024 12:05 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الشاعر المصري طارق عبدالستار، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب بسبب تسريب أغنية “كل الحاجات” التي وضعت صوتها عليها على الرغم من عدم حصولها على تنازل رسمي منه، لأنه من كتب كلماتها.


أوضح عبدالستار، في تصريح ، أنّه طلب من محاميه الخاص الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بعد فشل حل الأزمة ودّياً عن طريق أطراف وسيطة بينهما، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.


كان الشاعر المصري، قد كشف عن تفاصيل الأزمة في تصريحات سابقة لـ”النهار” بأنّه وملحنها خالد عز عرضا الأغنية على شيرين، واتفقوا على وضع صوتها عليها، لكنه فوجئ بتسريبها على مواقع التواصل، دون أن يتم التعاقد عليها رسمياً أو حصولها هي والشركة المنتجة على تنازل يسمح لهما بطرحها.


أوضح أيضاً أن الإجراء القانوني سيكون بالتنسيق مع الجهات المعنية وهي: جمعية الملحنين والمؤلفين، وجمعية ناشري الموسيقى المصرية، اللتان ينتمي إليهما هو وملحن الأغنية، وذلك لحماية حقوقه الفكرية والمادية والأدبية.

 

صوت بيروت انترناشونال 

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة مكمل غذائي يحدّ من خطر الكوليسترول الوراثي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يقرر إحالة محافظين على التَّقاعد - اسماء

شيرين عبد الوهاب

فن ومشاهير إجراءات قانونية جديدة ضد شيرين عبدالوهاب

فايز الدويري

فلسطين الدويري: طريقة عمل المقاومة تجعل من الصعب التكهن بموعد انتهاء الحرب

محمد رمضان

فن ومشاهير محمد رمضان يعلن عن مشاركته في مسلسل رمضاني جديد

الفنانة درة

فن ومشاهير لأول مرة.. درة تخوض تجربة الإنتاج والإخراج - صورة

صورة تعبيرية

أخبار محلية 14 مخالفة باليوم الأول من بدء الدعاية الانتخابية في البلقاء

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ أمس





 


 



الأكثر مشاهدة