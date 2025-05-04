إحالة الفنانة المصرية راندا البحيري إلى المحاكمة الجنائية

الوكيل الإخباري- أحالت جهات التحقيق في مصر الفنانة راندا البحيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامها بـ سب وقذف طليقها الإعلامي سعيد جميل والتشهير به خلال ظهورها في برنامج "صبايا الخير" مع ريهام سعيد.

اضافة اعلان



اتهم جميل طليقته بالإساءة إليه علنًا عبر تصريحات تلفزيونية ومنشورات على فيسبوك، مؤكدًا أنها ادعت استيلاءه على ممتلكاتها وتهديدها في حال طالبت بحقوق ابنها. وقدّم بلاغًا للنائب العام وآخر لمباحث الإنترنت.



ومن المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة في 18 مايو الجاري.