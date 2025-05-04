إحالة الفنانة المصرية راندا البحيري إلى المحاكمة الجنائية

اتهم جميل طليقته بالإساءة إليه علنًا عبر تصريحات تلفزيونية ومنشورات على فيسبوك، مؤكدًا أنها ادعت استيلاءه على ممتلكاتها وتهديدها في حال طالبت بحقوق ابنها. وقدّم بلاغًا للنائب العام وآخر لمباحث الإنترنت.
ومن المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة في 18 مايو الجاري.
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