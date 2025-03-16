إحسان الترك في ذمة الله بعد معاناة مع المرض

الوكيل الإخباري- رحل عن عالمنا الفنان المصري إحسان الترك عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع مع المرض.



وأعلنت زوجة الفنان الراحل السيدة رحاب وفاة زوجها في منشور شاركته عبر حسابه على فيسبوك وكتبت فيه: "زوجي في ذمة الله"، لتتوالى التعازي.

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مرض إحسان الترك

وتُوفي الفنان القدير إثر مضاعفات صحية ألمّت به في الفترة الأخيرة، حيث خضع لعدة عمليات جراحية لتسليك الشرايين في قدميه، واستمرت إحداها نحو 10 ساعات متواصلة.



وعانى إحسان الترك من تدهور حالته الصحية قبيل وفاته، حيث أُصيب بنزلة شعبية حادة، وخضع لعدد من العمليات الجراحية في أيامه الأخيرة.