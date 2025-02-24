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إصابة الملحن المصري الشهير عمرو مصطفى بالسرطان

الملحن المصري عمرو مصطفى
الملحن المصري عمرو مصطفى
الإثنين، 24-02-2025 12:40 م
الوكيل الإخباري-   أجرى الملحن المصري عمرو مصطفى مؤخرًا عملية استئصال ورم بعد إصابته بالسرطان، ما تسبب في غيابه عن الأضواء خلال الفترة الماضية.اضافة اعلان


ونجحت العملية الجراحية التي خضع لها عمرو مصطفى، ليعود بعدها إلى العمل الفني.

وظهر مصطفى في كواليس تسجيل تتر مسلسل "عايشة الدور"، الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وطمأن الشاعر أيمن بهجت قمر جمهور الملحن على حالته الصحية، حيث قال في تصريحات خاصة: "الحمد لله، عمرو بخير وزي الفل ومفيش أي حاجة، وهو دلوقتي أحسن الحمد لله".
وأشار أيمن بهجت قمر إلى تعاونه مع عمرو مصطفى في تتر المسلسل الجديد "عايشة الدور"، إلى جانب مجموعة من الأغاني التي ستظهر خلال أحداث العمل.

وشارك المطرب أحمد جمال صورة له، برفقة المطرب والملحن عمرو مصطفى، تمنى له الشفاء العاجل بعدما تفاجئ بتعرضه لوعكة صحية، حيث قام بإجراء عملية جراحية استئصال ورم.

ونشر أحمد جمال صورته مع عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «"فيس بوك"، وعلق قائلا: «كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو، قالي واخد برد في ضهري وخبى علينا، وأعرف بعدها أنه استئصال ورم، سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاءك على خير".

روسيا اليوم
 
gnews

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