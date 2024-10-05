إصابة الممثلة نشوى مصطفى بذبحة صدرية

الوكيل الإخباري- نُقلت الممثلة المصرية نشوى مصطفى إلى المستشفى في الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.



وأوضحت مصطفى أنها شعرت بآلام في الصدر، نُقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية السريعة. واكتشف الأطباء تعرضها لذبحة، وقصور حاد في الشريان التاجي، وأبلغوها بضرورة تركيب دعامات في القلب، وإخضاعها لجراحة عاجلة، مشيرة إلى أنها لا تزال في المستشفى حتى استقرار حالتها، مطالبة بالدعاء لها.



وقبل دخول غرفة العمليات، قالت عبر حسابها على فيس بوك: "أستغفر الله العظيم لي ولوالديّ ولأصحاب الحقوق عليّ".

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