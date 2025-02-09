إصابة تامر فرج أثناء تصوير مسلسل "وش السعد" في رمضان 2025 - صور

الوكيل الإخباري- تعرض الفنان المصري تامر فرج لإصابة خلال تصوير مشاهده في مسلسل "وش السعد" المقرر عرضه في رمضان 2025.

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زوجة الفنان، رانيا هاشم، أكدت عبر إنستغرام أن وحدة إضاءة سقطت على رأسه أثناء التصوير في الصباح، ما استدعى نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات، حيث كانت الأشعة المقطعية سليمة. وطمأنت الجمهور على حالته الصحية، وشاركت صورًا توضح الإصابة.



يشارك تامر فرج أيضًا في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" مع محمد هنيدي، ومن المتوقع عرضه في رمضان 2025.

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