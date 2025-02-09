 
الأحد 2025-02-09 01:47 م
 

إصابة تامر فرج أثناء تصوير مسلسل "وش السعد" في رمضان 2025 - صور

ت
تامر فرج
الأحد، 09-02-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري- تعرض الفنان المصري تامر فرج لإصابة خلال تصوير مشاهده في مسلسل "وش السعد" المقرر عرضه في رمضان 2025.

اضافة اعلان


زوجة الفنان، رانيا هاشم، أكدت عبر إنستغرام أن وحدة إضاءة سقطت على رأسه أثناء التصوير في الصباح، ما استدعى نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات، حيث كانت الأشعة المقطعية سليمة. وطمأنت الجمهور على حالته الصحية، وشاركت صورًا توضح الإصابة.


يشارك تامر فرج أيضًا في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" مع محمد هنيدي، ومن المتوقع عرضه في رمضان 2025.

 

 

 

  

24

 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يزور قيادة أمن الدبلوماسي والدوائر

ب

فن ومشاهير سقوط نجوى كرم على المسرح في أمستردام - فيديو

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إقرار نظام معدِّل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025م

ت

فن ومشاهير إصابة تامر فرج أثناء تصوير مسلسل "وش السعد" في رمضان 2025 - صور

ت

أخبار محلية قرار حكومي يتعلق بالكهرباء للتخفيف على المواطنين وتوفير فرص عمل

لهن

أخبار الشركات شركة مكتب التجارة العربي للتكنولوجيا ( Arab Trade Desk For Technologies ) تطلق منصة "اربح" الإلكترونية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

صورة جوية لمدينة العقبة

اقتصاد محلي ارتفاع لافت بعدد الحاويات الواردة لميناء العقبة الشهر الماضي



 




الأكثر مشاهدة