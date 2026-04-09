إصابة فنان مصري شهير بحادث سير

إصابة فنان شهير في وسط الطريق
الخميس، 09-04-2026 06:43 ص
الوكيل الإخباري-   أسدلت السلطات المصرية الستار على واقعة إصابة الفنان نبيل نور الدين، بعد نجاحها في تحديد هوية الجاني وتوقيفه.اضافة اعلان


وذكر المتهم خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معه، أنه ارتكب الواقعة دون قصد، كاشفًا أنه أثناء سيره مستقلًا دراجته النارية أمام محطة مترو أم المصريين فوجئ بالفنان يعبر الطريق، ولم يتمكن من التحكم بسرعة الدراجة ليصطدم به. 

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه عرض نقل المصاب للمستشفى قبل أن يغادر الموقع، وهو ما لم يمنع النيابة من مباشرة التحقيقات معه، كما تبين أن الدراجة النارية التي كان يستقلها غير مرخصة.

 
 


