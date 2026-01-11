إصابة محمد عادل إمام في تصوير مسلسل "الكينغ" لرمضان 2026

وأكد مصدر من فريق العمل أن الإصابة خفيفة وتم إسعافه في موقع التصوير دون الحاجة إلى نقله للمستشفى، موضحاً أن إمام أصر على تنفيذ مشهد الحركة بنفسه ورفض الاستعانة بممثل بديل حرصاً على الواقعية.
من جانبه، طمأن محمد إمام جمهوره عبر حسابه على «إنستغرام»، مؤكداً أنه بخير، ومشيراً إلى أن المسلسل يتضمن نوعية جديدة ومختلفة من مشاهد الأكشن.
ويشارك في بطولة «الكينغ» عدد من النجوم، منهم حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل وبسنت شوقي، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.
