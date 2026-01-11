إصابة محمد عادل إمام في تصوير مسلسل "الكينغ" لرمضان 2026

الوكيل الإخباري- تعرّض الفنان المصري محمد عادل إمام لإصابة طفيفة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في مسلسله الجديد «الكينغ»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، ما أثار قلق جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر من فريق العمل أن الإصابة خفيفة وتم إسعافه في موقع التصوير دون الحاجة إلى نقله للمستشفى، موضحاً أن إمام أصر على تنفيذ مشهد الحركة بنفسه ورفض الاستعانة بممثل بديل حرصاً على الواقعية.



من جانبه، طمأن محمد إمام جمهوره عبر حسابه على «إنستغرام»، مؤكداً أنه بخير، ومشيراً إلى أن المسلسل يتضمن نوعية جديدة ومختلفة من مشاهد الأكشن.



ويشارك في بطولة «الكينغ» عدد من النجوم، منهم حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل وبسنت شوقي، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.