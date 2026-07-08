إصابة مفاجئة توقف نشاط فنانة لبنانية خارج الكواليس

ونشرت ميرفا صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، ظهرت فيها إصابتها، موضحة أنها خضعت للعناية الطبية وتم تجبير قدمها قبل مغادرة المستشفى، مع التزامها بفترة من الراحة.
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