إصابة مفاجئة توقف نشاط فنانة لبنانية خارج الكواليس

12:04 م

الوكيل الإخباري- تعرّضت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي لكسر في قدمها أثناء ممارستها رياضة التنس، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. اضافة اعلان





ونشرت ميرفا صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، ظهرت فيها إصابتها، موضحة أنها خضعت للعناية الطبية وتم تجبير قدمها قبل مغادرة المستشفى، مع التزامها بفترة من الراحة.









