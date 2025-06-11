إصابة ملك زاهر بوعكة صحية مفاجئة.. والأطباء عاجزون عن التشخيص!

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية الشابة ملك زاهر عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة دخلت على إثرها المستشفى، مشيرة إلى أن الأطباء لم يتمكنوا حتى الآن من تشخيص حالتها، مما أثر على حالتها النفسية.

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وفي رسالة عبر "إنستغرام"، أرفقتها بصورة من المستشفى، عبّرت ملك عن رغبتها في مشاركة لحظاتها الصعبة مع جمهورها، بعد أن اعتادت نشر لحظات الفرح فقط، مؤكدة أن الحياة ليست كما تظهر على مواقع التواصل.



كما ناشدت الجمهور بعدم التسرع في الحكم على الآخرين من خلال ما يُنشر على السوشال ميديا، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.