إصابة ممثل شهير خلال تصوير برنامج رامز جلال الجديد

وفي سياق آخر، شارك السقا في موسم رمضان الماضي عبر مسلسل العتاولة 2، كما يستأنف بعد موسم رمضان 2026 تصوير فيلمه الجديد "خلي بالك من نفسك" مع ياسمين عبد العزيز، فيما عُرض له مؤخرًا في السينما فيلم "أحمد وأحمد".
