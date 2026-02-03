الثلاثاء 2026-02-03 11:52 ص

إصابة ممثل شهير خلال تصوير برنامج رامز جلال الجديد

رامز جلال
 
الثلاثاء، 03-02-2026 10:49 ص

الوكيل الإخباري-   انتهى رامز جلال من تصوير حلقات برنامجه الجديد المقرر عرضه في رمضان 2026، والذي يستضيف فيه عدداً من نجوم الفن في الوطن العربي.

وبحسب ما أورده موقع "القاهرة 24"، تعرض أحمد السقا لإصابة خلال تصوير حلقته في البرنامج، وسط توقعات بأن تحصد الحلقة مشاهدة مرتفعة، خصوصاً أن المقلب هذا العام يعتمد على قدر كبير من الأكشن والحركة.

وفي سياق آخر، شارك السقا في موسم رمضان الماضي عبر مسلسل العتاولة 2، كما يستأنف بعد موسم رمضان 2026 تصوير فيلمه الجديد "خلي بالك من نفسك" مع ياسمين عبد العزيز، فيما عُرض له مؤخرًا في السينما فيلم "أحمد وأحمد".

 
 


