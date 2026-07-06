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إطلاق أحدث أعمال جوزيف عطية بعنوان مغروم - فيديو

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جوزيف عطية
 
الإثنين، 06-07-2026 12:26 م

الوكيل الإخباري-   طرح النجم جوزيف عطية أحدث أعماله الغنائية بعنوان مغروم، وهي أغنية رومانسية تحمل الطابع الكلاسيكي الذي اشتهر به بصوت عصري.

الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان الدكتور هشام بولس، وتوزيع جورج قسيس، فيما تولّى فادي جيجي الميكس والماسترينغ.

وترافق الإصدار مع فيديو بصيغة Lyric Video مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أخرجه سامر سعد، حيث ظهرت مشاهد مبتكرة تمزج بين الصورة الثابتة والحركة، في أجواء مستوحاة من الطابع القديم.

وسبق إطلاق العمل حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتمدت على فيديوهات قصيرة بطابع كوميدي باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعريف بالأغنية.

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