إطلالة مختلفة وشخصية جديدة لماغي بوغصن في رمضان 2027

الوكيل الإخباري- تواصل الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن استعداداتها للموسم الرمضاني 2027 من خلال مسلسل "الرّيسة"، الذي يجمعها مجددًا بالكاتبة نادين جابر.

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وكشفت بوغصن أن العمل يقدم تجربة مختلفة على مستوى القصة والشخصية، موضحة أنها ستجسد دورًا شعبيًا يختلف عن أدوارها السابقة، مع اعتماد إطلالة بسيطة تتناسب مع طبيعة الشخصية.