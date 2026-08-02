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إطلالة مختلفة وشخصية جديدة لماغي بوغصن في رمضان 2027

شسي
ماغي بوغصن
 
الأحد، 02-08-2026 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن استعداداتها للموسم الرمضاني 2027 من خلال مسلسل "الرّيسة"، الذي يجمعها مجددًا بالكاتبة نادين جابر.

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وكشفت بوغصن أن العمل يقدم تجربة مختلفة على مستوى القصة والشخصية، موضحة أنها ستجسد دورًا شعبيًا يختلف عن أدوارها السابقة، مع اعتماد إطلالة بسيطة تتناسب مع طبيعة الشخصية.


وأكدت أن المسلسل ينتمي إلى الدراما الشعبية، وأن البطولة ستكون جماعية بمشاركة عدد من الممثلين والوجوه الجديدة، رافضة الكشف عن أسماء فريق العمل كاملًا.

 
 


gnews

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