إطلالة مختلفة وشخصية جديدة لماغي بوغصن في رمضان 2027

وكشفت بوغصن أن العمل يقدم تجربة مختلفة على مستوى القصة والشخصية، موضحة أنها ستجسد دورًا شعبيًا يختلف عن أدوارها السابقة، مع اعتماد إطلالة بسيطة تتناسب مع طبيعة الشخصية.
وأكدت أن المسلسل ينتمي إلى الدراما الشعبية، وأن البطولة ستكون جماعية بمشاركة عدد من الممثلين والوجوه الجديدة، رافضة الكشف عن أسماء فريق العمل كاملًا.
-
أخبار متعلقة
-
بيروت تخلّد زياد الرحباني وأحمد قعبور بتسمية شارعين باسميهما
-
عمرو دياب يحيي حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي وتذاكر فاخرة للجمهور
-
الموت يغيب نجماً صنع واحدة من أشهر الشخصيات التلفزيونية
-
مروان خوري يكشف موقفه من التعاون مع فضل شاكر - فيديو
-
شاهد.. وائل كفوري يشعل "فوروم دو بيروت" بحضور 6 آلاف شخص
-
وفاة فنان شهير - صورة
-
بكلمات مؤثرة.. ابنة تامر حسني تودع جَدّها
-
وفاة والد تامر حسني