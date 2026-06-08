إطلالة نانسي عجرم البرونزية تشعل مواقع التواصل - صور

نانسي عجرم تتألق بفستان برونزي لامع من نجا سعادة
خطفت نانسي عجرم الأنظار خلال حفلها في البحرين بإطلالة أنيقة حملت توقيع المصمم نجا سعادة، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون البرونزي اللامع بقصة مجسمة أبرزت قوامها بأسلوب راقٍ.
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