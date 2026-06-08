إطلالة نانسي عجرم البرونزية تشعل مواقع التواصل - صور

الوكيل الإخباري- لا يقتصر حضور اللون البرونزي على كونه من الدرجات الدافئة الفاخرة، بل يثبت في كل موسم قدرته على منح إطلالات السهرة بريقًا خاصًا يجمع بين الأناقة والجرأة. وخلال الساعات الماضية.

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أعادت نانسي عجرم تسليط الضوء على هذا اللون من خلال إطلالتها اللافتة في حفلها بالبحرين، حيث اختارت فستانًا برونزيًا متألقًا حمل توقيع المصمم نجا سعادة.

كما سبق أن تألقت به مجموعة من النجمات العربيات بتصاميم متنوعة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لإطلالات السهرة هذا الموسم.



نانسي عجرم تتألق بفستان برونزي لامع من نجا سعادة

خطفت نانسي عجرم الأنظار خلال حفلها في البحرين بإطلالة أنيقة حملت توقيع المصمم نجا سعادة، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون البرونزي اللامع بقصة مجسمة أبرزت قوامها بأسلوب راقٍ.

وتميز التصميم بكتف واحد وكم طويل من جهة، مع تفاصيل عند الخصر أضفت لمسة أنثوية، إضافة إلى شق جانبي منح الإطلالة حيوية وأناقة. وأكملت إطلالتها بحذاء متناغم ومجوهرات ناعمة، تاركةً بريق الفستان في الواجهة.



