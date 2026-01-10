إعلامية أردنية تتصدر الترند بالشبه مع نانسي عجرم.. من هي آلاء بشناق؟

وبينما اعتقد بعض المتابعين في البداية أن الصور تعود لنانسي بإطلالة مختلفة أو أنها مُعدلة بالذكاء الاصطناعي، تبين لاحقًا أن الشخص الظاهر هو الإعلامية الأردنية آلاء بشناق.
آلاء بشناق (33 عامًا) إعلامية بارزة في التلفزيون الأردني، تقدم برنامج "يوم جديد"، وهي حاصلة على ماجستير في الصحافة والدراسات الإعلامية بعد دراسة الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية.
