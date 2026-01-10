السبت 2026-01-10 01:46 م

إعلامية أردنية تتصدر الترند بالشبه مع نانسي عجرم.. من هي آلاء بشناق؟

السبت، 10-01-2026 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإعلامية الأردنية آلاء بشناق، بعدما انتشرت صور لها أثارت حالة من الالتباس بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، سواء في الملامح أو الابتسامة وطريقة التفاعل أمام الكاميرا.

وبينما اعتقد بعض المتابعين في البداية أن الصور تعود لنانسي بإطلالة مختلفة أو أنها مُعدلة بالذكاء الاصطناعي، تبين لاحقًا أن الشخص الظاهر هو الإعلامية الأردنية آلاء بشناق.


آلاء بشناق (33 عامًا) إعلامية بارزة في التلفزيون الأردني، تقدم برنامج "يوم جديد"، وهي حاصلة على ماجستير في الصحافة والدراسات الإعلامية بعد دراسة الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية.

 

وتحظى بشناق بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها أكثر من 700 ألف شخص على إنستغرام.

 

