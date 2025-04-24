الخميس 2025-04-24 01:22 م
 

إعلامية تطالب بتشريح جثمان صبحي عطري.. وتفجر مفاجأة!

قيقث
الإعلامية اللبنانية سلام حمود
 
الخميس، 24-04-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري- فجّرت الإعلامية اللبنانية سلام حمود مفاجأة جديدة حول ملابسات وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري، الذي توفي صباح يوم الأربعاء، مما أثار حالة من الحزن في الأوساط الإعلامية والفنية العربية.

اضافة اعلان


وفي منشور لها عبر حسابها على إنستغرام، قالت حمود إن عطري توفي قبل ثلاثة أيام في صيدلية بألمانيا بعد شعوره بألم حاد في معدته، إلا أنه لم يكن يحمل بطاقة هويته الشخصية، ما أدى إلى تأخير التعرف على هويته وإبلاغ عائلته بالخبر.


وأضافت سلام حمود أن صديق عطري، الذي كان يشاركه السكن، كان في مهمة عمل لمدة ثلاثة أيام، وعندما عاد لم يجد صديقه، فبدأ بالبحث حتى تلقى خبر وفاته من الشرطة الألمانية.

 

وطالبت حمود بإجراء تشريح طبي لجثمان صبحي عطري للتحقق من السبب الحقيقي للوفاة، مشككة في التقارير الأولية التي تحدثت عن سكتة قلبية، مؤكدة أن الراحل كان يشعر بالحزن بسبب غياب فرص العمل.

 

جو 24

 




 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الهند تعلن طرد دبلوماسيين باكستانيين

بلالا

فيديو منوع هذه هي الطريقة الصحيحة لأكل الموزة وفق قواعد الاتكيت !

ا

عربي ودولي شويغو: روسيا تمتلك الحق في استخدام السلاح النووي إن تعرضت لعدوان غربي

نقابة الصحفيين

أخبار محلية الصحفيون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم غداً الجمعة - تفاصيل

3

منوعات فلتر القهوة ليس للقهوة فقط! استخدامات مدهشة له في المنزل

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية - رابط

جانب من الفعالية

أخبار محلية التربية: نعمل على رفع نسبة دمج الطلبة ذوي الإعاقة إلى 10% بحلول 2030

ا

أسواق ومال الصين تنفي إجراء أي مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة



 
 





الأكثر مشاهدة