إعلامية تطالب بتشريح جثمان صبحي عطري.. وتفجر مفاجأة!

وفي منشور لها عبر حسابها على إنستغرام، قالت حمود إن عطري توفي قبل ثلاثة أيام في صيدلية بألمانيا بعد شعوره بألم حاد في معدته، إلا أنه لم يكن يحمل بطاقة هويته الشخصية، ما أدى إلى تأخير التعرف على هويته وإبلاغ عائلته بالخبر.
وأضافت سلام حمود أن صديق عطري، الذي كان يشاركه السكن، كان في مهمة عمل لمدة ثلاثة أيام، وعندما عاد لم يجد صديقه، فبدأ بالبحث حتى تلقى خبر وفاته من الشرطة الألمانية.
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