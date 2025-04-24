إعلامية تطالب بتشريح جثمان صبحي عطري.. وتفجر مفاجأة!

الوكيل الإخباري- فجّرت الإعلامية اللبنانية سلام حمود مفاجأة جديدة حول ملابسات وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري، الذي توفي صباح يوم الأربعاء، مما أثار حالة من الحزن في الأوساط الإعلامية والفنية العربية.



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وفي منشور لها عبر حسابها على إنستغرام، قالت حمود إن عطري توفي قبل ثلاثة أيام في صيدلية بألمانيا بعد شعوره بألم حاد في معدته، إلا أنه لم يكن يحمل بطاقة هويته الشخصية، ما أدى إلى تأخير التعرف على هويته وإبلاغ عائلته بالخبر.



وأضافت سلام حمود أن صديق عطري، الذي كان يشاركه السكن، كان في مهمة عمل لمدة ثلاثة أيام، وعندما عاد لم يجد صديقه، فبدأ بالبحث حتى تلقى خبر وفاته من الشرطة الألمانية.

وطالبت حمود بإجراء تشريح طبي لجثمان صبحي عطري للتحقق من السبب الحقيقي للوفاة، مشككة في التقارير الأولية التي تحدثت عن سكتة قلبية، مؤكدة أن الراحل كان يشعر بالحزن بسبب غياب فرص العمل.

جو 24