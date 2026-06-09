إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها: أيامي أصبحت معدودة

06:18 م

الوكيل الإخباري- أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما أشارت إلى أنّ "ما تبقّى من أيامها في الدنيا لم يعد يشغلها كثيرًا". اضافة اعلان





وفي فيديو نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت سعيد: "لا أهتم بمن يتصدر "الترند"، ولن أحرق دمي، وأنا عارفة إن أيامي معدودة في الدنيا".









