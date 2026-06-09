إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها: أيامي أصبحت معدودة

وفي فيديو نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت سعيد: "لا أهتم بمن يتصدر "الترند"، ولن أحرق دمي، وأنا عارفة إن أيامي معدودة في الدنيا".
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