إعلامية شهيرة تنجو من حادث خطير!

الوكيل الإخباري- أعلنت الإعلامية المصرية مريم أمين نجاتها من حادث سير وصفته بـ"الخطير"، وقع أثناء قيادتها للسيارة عقب تسجيل أولى حلقات برنامجها الجديد "من ماسبيرو" على التلفزيون المصري.



وقالت أمين عبر حسابها على "فيسبوك" إن الحادث وقع أثناء مرورها على طريق بعد مغادرتها محطة وقود، حيث اصطدمت بمطب وصفته بأنه "شبه فخ"، ما أدى إلى تلف إطارات السيارة الأمامية والخلفية بشكل كامل، وكادت السيارة أن تنقلب.



وأشارت إلى أن الحادث وقع في نفس يوم عرض الحلقة الأولى من برنامجها الجديد، معتبرة أن ما حدث كان "مفاجئاً ومخيفاً".



وتحدثت الإعلامية عن الواقعة بأسلوب شخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاقت منشوراتها تفاعلاً من متابعيها الذين عبّروا عن تعاطفهم معها وتمنياتهم لها بالسلامة.

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