إعلامية شهيرة تنجو من حادث خطير!

وقالت أمين عبر حسابها على "فيسبوك" إن الحادث وقع أثناء مرورها على طريق بعد مغادرتها محطة وقود، حيث اصطدمت بمطب وصفته بأنه "شبه فخ"، ما أدى إلى تلف إطارات السيارة الأمامية والخلفية بشكل كامل، وكادت السيارة أن تنقلب.
وأشارت إلى أن الحادث وقع في نفس يوم عرض الحلقة الأولى من برنامجها الجديد، معتبرة أن ما حدث كان "مفاجئاً ومخيفاً".
وتحدثت الإعلامية عن الواقعة بأسلوب شخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاقت منشوراتها تفاعلاً من متابعيها الذين عبّروا عن تعاطفهم معها وتمنياتهم لها بالسلامة.
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