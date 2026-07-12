إعلامية عربية تعلن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال

وفي سياق آخر، اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بحذف فقرات من إحدى حلقات بودكاست"مع أميرة بدر"، بعد شكوى تتعلق بمحتوى الحلقة ومخالفته لبعض المعايير والضوابط الإعلامية.
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