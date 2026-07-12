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إعلامية عربية تعلن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال

قصث
أميرة بدر
 
الأحد، 12-07-2026 10:23 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الإعلامية المصرية "أميرة بدر" انفصالها عن رجل الأعمال "عمرو بدر"، عبر منشور مقتضب على حسابها في "فيسبوك" قالت فيه: "تم الطلاق.. اتمنولنا الخير".اضافة اعلان


وفي سياق آخر، اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بحذف فقرات من إحدى حلقات بودكاست"مع أميرة بدر"، بعد شكوى تتعلق بمحتوى الحلقة ومخالفته لبعض المعايير والضوابط الإعلامية.
 
 


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