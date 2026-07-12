إعلامية عربية تعلن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال

10:23 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الإعلامية المصرية "أميرة بدر" انفصالها عن رجل الأعمال "عمرو بدر"، عبر منشور مقتضب على حسابها في "فيسبوك" قالت فيه: "تم الطلاق.. اتمنولنا الخير". اضافة اعلان





وفي سياق آخر، اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بحذف فقرات من إحدى حلقات بودكاست"مع أميرة بدر"، بعد شكوى تتعلق بمحتوى الحلقة ومخالفته لبعض المعايير والضوابط الإعلامية.









