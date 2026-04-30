إعلامية مصرية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث

وقالت وهبة، خلال ظهورها في برنامج "90 دقيقة" الذي تقدّمه: "سيبكم من الشخصية القوية... مفيش إنسان ما عندوش لحظات ضعف"، مشيرةً إلى أنها لم تكن تستوعب ما حصل لها أثناء الحادث، قائلة: "جالي فقدان ذاكرة، ومكنتش حاسة غير بالخطر".
وأشارت بسمة إلى أنها كانت تستقل سيارة قديمة، ولم تكن تضع حزام الأمان أثناء جلوسها في المقعد الخلفي، معتبرةً ذلك خطأً كبيرًا، ووجّهت رسالة إلى الجمهور بضرورة الالتزام بارتداء حزام الأمان، حتى عند الجلوس في المقاعد الخلفية، لما له من دور مهم في الحماية.
ووصفت اللحظات داخل السيارة بأنها كانت شديدة الصعوبة، حيث شعرت وكأنها داخل "علبة سردين" بسبب شدة الحركة، مشيرةً إلى أنها بمجرد توقّف السيارة سارعت إلى فتح الباب والترجّل منها خوفًا من أي تطورات خطيرة.
أخبار متعلقة
-
في سنّ الـ55... نجمة شهيرة تعلن حملها بتوأم!
-
حلق شعره بالكامل... فنان شهير يكشف عن إصابته بهذا المرض!
-
عباس النوري يعلق على جدل شارة مسلسل "مطبخ المدينة"
-
بعد 21 عاما.. شيرين عبد الوهاب تستعد لمشروع غنائي مع بهاء سلطان
-
مصر.. يحيى الفخراني رئيساً شرفياً لمهرجان مسرح الأطفال
-
شيرين عبد الوهاب تستعد لانطلاقة فنية جديدة في موسم الصيف
-
وكيل أعمال الفنان هاني شاكر يُفجّر مفاجأة: كان يُخفي عنا ألمه
-
تعرّض إعلامية مصرية شهيرة لحادث سير مروع - صورة