إعلامية مصرية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث

12:54 م

الوكيل الإخباري- روت الإعلامية المصرية بسمة وهبة تفاصيل صعبة عاشتها خلال تعرّضها مؤخرًا لحادث سير، متحدثةً عن لحظات إنسانية اتّسمت بالخوف والارتباك، كاشفةً عن إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد الحادث. اضافة اعلان





وقالت وهبة، خلال ظهورها في برنامج "90 دقيقة" الذي تقدّمه: "سيبكم من الشخصية القوية... مفيش إنسان ما عندوش لحظات ضعف"، مشيرةً إلى أنها لم تكن تستوعب ما حصل لها أثناء الحادث، قائلة: "جالي فقدان ذاكرة، ومكنتش حاسة غير بالخطر".



وأشارت بسمة إلى أنها كانت تستقل سيارة قديمة، ولم تكن تضع حزام الأمان أثناء جلوسها في المقعد الخلفي، معتبرةً ذلك خطأً كبيرًا، ووجّهت رسالة إلى الجمهور بضرورة الالتزام بارتداء حزام الأمان، حتى عند الجلوس في المقاعد الخلفية، لما له من دور مهم في الحماية.



ووصفت اللحظات داخل السيارة بأنها كانت شديدة الصعوبة، حيث شعرت وكأنها داخل "علبة سردين" بسبب شدة الحركة، مشيرةً إلى أنها بمجرد توقّف السيارة سارعت إلى فتح الباب والترجّل منها خوفًا من أي تطورات خطيرة.





