إعلامية مصرية شهيرة تتعرّض لحادث مروع- صورة

الوكيل الإخباري- تعرّضت الإعلامية المصرية منى العمدة لحادث سير مروع، أسفر عن تهشم سيارتها بالكامل بعد انقلابها عدة مرات.



وأكدت العمدة، في تصريحات صحفية، أن حالتها الصحية مستقرة ولم تتعرض لإصابات خطيرة، مطمئنة جمهورها ومتابعيها بعد تداول خبر الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وجاء الحادث بعد ساعات من احتفالها بفوز برنامجها بجائزة أفضل برنامج عقاري، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الإعلامية.

