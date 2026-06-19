إعلامي شهير يتعرّض لحادث سير مروّع- صورة

الوكيل الإخباري- تعرّض الإعلامي في قناة الـ"NBN" الأستاذ عباس زلزلي لحادث سير مروع في محلة الزلقا، إثر قيام سيارة بصدمه وفرار سائقها إلى جهة مجهولة.



وقد نُقل زلزلي على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته الصحية بالخطرة.



وخضع لعدة عمليات جراحية دقيقة ومستعجلة، ويرقد حالياً في غرفة العناية الفائقة تحت المراقبة الطبية المشددة.

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