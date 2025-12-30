إفشال محاولة اقتحام وسرقة منزل علي الديك في اللاذقية

الوكيل الإخباري- تعرض منزل الفنان السوري علي الديك في مدينة اللاذقية لاقتحام من قبل مجموعة من اللصوص المسلحين، تمكنوا من سرقة بعض محتوياته قبل أن يتدخل أهالي الحي ويتمكنوا من القبض عليهم.

اضافة اعلان



وأظهرت مقاطع متداولة أحد المشتبه بهم وهو يحاول تبرئة نفسه، بينما وجّه أحد إخوة الفنان اتهامات مباشرة له بمحاولة مهاجمة المنزل. وخلال الحادث، سُمعت أصوات استغاثة من داخل المنزل، ما دفع سكان المنطقة إلى التجمع وإحباط عملية السرقة.



ويأتي الحادث في ظل حالة من الفوضى تشهدها اللاذقية مؤخرًا، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى تعزيز التواجد الأمني للحد من تزايد السرقات.

ارم نيوز