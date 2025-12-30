الثلاثاء 2025-12-30 02:44 م

إفشال محاولة اقتحام وسرقة منزل علي الديك في اللاذقية

فا
علي الديك
الثلاثاء، 30-12-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري-   تعرض منزل الفنان السوري علي الديك في مدينة اللاذقية لاقتحام من قبل مجموعة من اللصوص المسلحين، تمكنوا من سرقة بعض محتوياته قبل أن يتدخل أهالي الحي ويتمكنوا من القبض عليهم.

اضافة اعلان


وأظهرت مقاطع متداولة أحد المشتبه بهم وهو يحاول تبرئة نفسه، بينما وجّه أحد إخوة الفنان اتهامات مباشرة له بمحاولة مهاجمة المنزل. وخلال الحادث، سُمعت أصوات استغاثة من داخل المنزل، ما دفع سكان المنطقة إلى التجمع وإحباط عملية السرقة.


ويأتي الحادث في ظل حالة من الفوضى تشهدها اللاذقية مؤخرًا، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى تعزيز التواجد الأمني للحد من تزايد السرقات.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

أخبار الشركات زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

الأمطار

الطقس توضيح من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الثاني

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث

نم

طب وصحة وصفة العام الجديد لمرضى الربو.. 5 نصائح ذهبية لتنفس أسهل وحياة أفضل

عن

طب وصحة احمرار الوجه عند الخجل.. علامة إحراج أم رسالة خفية؟

لاجئون سوريون

أخبار محلية قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025

ا

طب وصحة علاج جديد يرفع آمال مرضى صرع الفص الصدغي المقاوم للأدوية

آلية تابعة لأمانة عمّان

أخبار محلية أمانة عمّان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض



 






الأكثر مشاهدة