إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة للفنانة زينة

الوكيل الإخباري- قضت محكمة استئناف الأسرة العليا في مصر، يوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه شهرياً كأجرة خدم لصالح الفنانة زينة، في دعوى جديدة تقدمت بها الأخيرة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي الحكم بعد قبول المحكمة جزئياً استئناف عز على حكم سابق من محكمة أسرة مدينة نصر، الذي كان يلزمه بدفع 80 ألف جنيه شهرياً نفقة شاملة لطفليهما التوأم. وقررت المحكمة تخفيض النفقة الشهرية إلى 60 ألف جنيه، مع الإبقاء على التزامه بأجرة الخدم كبند مستقل عن النفقة الأساسية.



وكانت زينة قد استندت في دعواها إلى مستندات رسمية تثبت ارتفاع دخل أحمد عز خلال السنوات الأخيرة نتيجة أعماله الفنية وحملاته الإعلانية، معتبرة أن ذلك يستدعي إعادة تقدير النفقة وأجرة الخدم بما يتماشى مع مستوى المعيشة.



ويعد هذا الحكم أحدث تطور في النزاع القضائي الطويل بين الطرفين، الذي يمتد لأكثر من عشر سنوات ويشمل قضايا تتعلق بالنسب والنفقة والمصروفات الدراسية والحضانة، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.