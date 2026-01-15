الخميس 2026-01-15 03:36 م

إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة للفنانة زينة

ي
أحمد عز وزينة
 
الخميس، 15-01-2026 02:04 م

الوكيل الإخباري-   قضت محكمة استئناف الأسرة العليا في مصر، يوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه شهرياً كأجرة خدم لصالح الفنانة زينة، في دعوى جديدة تقدمت بها الأخيرة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

اضافة اعلان


ويأتي الحكم بعد قبول المحكمة جزئياً استئناف عز على حكم سابق من محكمة أسرة مدينة نصر، الذي كان يلزمه بدفع 80 ألف جنيه شهرياً نفقة شاملة لطفليهما التوأم. وقررت المحكمة تخفيض النفقة الشهرية إلى 60 ألف جنيه، مع الإبقاء على التزامه بأجرة الخدم كبند مستقل عن النفقة الأساسية.


وكانت زينة قد استندت في دعواها إلى مستندات رسمية تثبت ارتفاع دخل أحمد عز خلال السنوات الأخيرة نتيجة أعماله الفنية وحملاته الإعلانية، معتبرة أن ذلك يستدعي إعادة تقدير النفقة وأجرة الخدم بما يتماشى مع مستوى المعيشة.


ويعد هذا الحكم أحدث تطور في النزاع القضائي الطويل بين الطرفين، الذي يمتد لأكثر من عشر سنوات ويشمل قضايا تتعلق بالنسب والنفقة والمصروفات الدراسية والحضانة، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

لتطوير حلول مبتكرة تعزّز الدمج المجتمعي .. منصّة زين للإبداع تقيم هاكاثون "ذوي الإعاقة"

أخبار الشركات لتطوير حلول مبتكرة تعزّز الدمج المجتمعي .. منصّة زين للإبداع تقيم هاكاثون "ذوي الإعاقة"

ل

أخبار محلية بيان صادر عن البنك التجاري بعد حادثة السطو في المفرق

نشر القيمة المعدلة لتعرفة أثمان المياه المسالة بطرق غير مشروعة

أخبار محلية تعديل رسمي على تعرفة المياه المسالة بطرق غير قانونية

ب

شؤون برلمانية "مبادرة النيابية" تهنئ القيادة الهاشمية والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

وزير العمل يوقع اتفاقية فرع إنتاجي جديد في بلعما لتشغيل 60 أردنيًا

أخبار محلية وزير العمل يوقع اتفاقية فرع إنتاجي جديد في بلعما لتشغيل 60 أردنيًا

اا

طب وصحة أطعمة غنية بالمغنيسيوم تصنع فرقًا كبيرًا في صحتك

ل

طب وصحة الكدمات العشوائية على الجسم.. متى تستدعي القلق؟

ل

أخبار الشركات علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO



 






الأكثر مشاهدة