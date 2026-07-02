الخميس 2026-07-02 12:19 م

إلزام فنان شهير بدفع 13 مليون دولار بسبب كلبه

ثبس
كريس براون
 
الخميس، 02-07-2026 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   قضت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية بإلزام نجم موسيقى "آر أند بي" كريس براون بدفع تعويضات مالية تبلغ 12.9 مليون دولار لمدبرة منزل تعرضت لهجوم من كلب حراسة تابع له داخل أحد عقاراته.اضافة اعلان


كما ألزمت المحكمة بدفع 885 ألف دولار لشقيقة الضحية بسبب الأضرار النفسية، و5 آلاف دولار لزوجها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2020، حين تعرضت العاملة لهجوم عنيف من كلب من فصيلة الراعي القوقازي أثناء عملها في منزل براون بمدينة تارزانا، ما تسبب لها بإصابات خطيرة في الذراع والوجه، إضافة إلى اضطراب ما بعد الصدمة وتلف في الأعصاب.
 
 


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