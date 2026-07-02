إلزام فنان شهير بدفع 13 مليون دولار بسبب كلبه

كما ألزمت المحكمة بدفع 885 ألف دولار لشقيقة الضحية بسبب الأضرار النفسية، و5 آلاف دولار لزوجها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2020، حين تعرضت العاملة لهجوم عنيف من كلب من فصيلة الراعي القوقازي أثناء عملها في منزل براون بمدينة تارزانا، ما تسبب لها بإصابات خطيرة في الذراع والوجه، إضافة إلى اضطراب ما بعد الصدمة وتلف في الأعصاب.
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