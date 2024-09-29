إلغاء حفلات وجوائز.. الحرب تُلقي بظلالها على الفن في لبنان

الوكيل الإخباري- دفعت الأوضاع الأمنية في لبنان، وتعرضه للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فنانين عرب إلى إلغاء حفلاتهم بجانب تأجيل عدد من الجوائز، بسبب الوضع الأمني من جهة وتضامناً مع لبنان وأهله من جهة أخرى.

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إليسا

أعلنت النجمة إليسا، السبت، تأجيل حفلها المنتظر في قبرص، بسبب الأوضاع في لبنان، موجهة الاعتذار لجمهورها، ومطالبة الجميع بالصلاة والدعاء للشهداء والمصابين. وعبر بيان نشرته عبر خاصية "الستوري" على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إليسا: "تدهورت الأوضاع الأمنية في بلدي الحبيب لبنان في الأيام الماضية بشكل دراماتيكي، وهذا ما جعلني مثل أي مواطنة لبنانية أشعر بالقلق المتزايد على وطني".



وأوضحت إليسا أنها قد التزمت بحفل في قبرص منذ أكثر من خمسة أشهر، لكنها خاضت مفاوضات مع المنتجين لإلغائه، احترامًا لأهلها في لبنان وللشهداء من الأبرياء والمدنيين الذين يسقطون بالعشرات.



مهرجان طرابلس

وفي 25 سبتمبر (أيلول) الجاري، قررت اللجنة المنظمة للدورة الحادية عشرة لمهرجان طرابلس للأفلام إلغاء حفل ختام المهرجان الذي استمر أيامًا، وإعلان الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز، نظراً لظروف الأوضاع في لبنان وفي فلسطين.



وجاء في بيان صادر عن المهرجان: "نظرًا للظروف الأليمة والمجازر المستمرة في لبنان وفلسطين، قرّرت اللجنة المنظمة للمهرجان إلغاء حفل الاختتام الذي تُعلن خلاله أسماء الأفلام الفائزة وتوزّع الجوائز".



محمد رمضان

وفي 14 أغسطس (آب) الماضي، أعلن الفنان المصري محمد رمضان تأجيل حفله في لبنان لحين إشعار آخر، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية. ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، أكد خلاله جاهزيته للحفل، لكن قرار تأجيله كان بالاتفاق مع المنظمين، نظرًا للأحداث والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مُضيفًا: "تمنياتي للشعب اللبناني بالرخاء والسعادة والاستقرار".



جوائز الموريكس

كما أعلن مؤسسا جائزة "الموريكس دور"، زاهي وفادي الحلو، في 20 سبتمبر (أيلول)، تأجيل حفل الجوائز الذي كان من المقرر إقامته في بيروت، الأحد 22 سبتمبر (أيلول)، إلى موعد يُحدد لاحقًا، بسبب الأوضاع في لبنان.



وجاء في بيان تم نشره عبر خاصية القصص على حساب "الموريكس دور" في إنستغرام: "بعد الظروف الأليمة المتتالية التي ألمت بوطننا لبنان، والتي تمثلت بالاعتداءات الغاشمة على وطننا الحبيب، والتي أودت بحياة العديد من الضحايا والجرحى، وتضامنًا مع أشقائنا في الوطن، قررت لجنة (موريكس دور) إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الأحد 22 أيلول، إلى موعد يُحدد لاحقًا، تبعًا للظروف".



5 حفلات.. أبرزها لتامر حسني وأصالة

وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي، تقرر إلغاء حفل الفنان المصري تامر حسني والسورية أصالة في لبنان، من قِبل الشركتين المنظمتين. وتحت عنوان "تأجيل حفلات صيف 2024"، وزّعت شركتا "جي إم إتش" و"تي إم جي" بياناً تضمن خبر تأجيل حفلات تامر حسني وأصالة.



وجاء في البيان أن قرار الإلغاء مدفوع بالظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، مضيفين: "حرصاً منا ومن النجوم الذين كانوا سيحيون هذه الحفلات على سلامة جمهورهم الكريم، قررنا تأجيل الحفلات التالية: حفلة النجم تامر حسني في 3 أغسطس (آب)، وحفلة النجمة أصالة في 10 أغسطس (آب)".



كما كشفت الشركتان عن تأجيل حفل النجم عاصي الحلاني، وهيفاء وهبي، وسيف نبيل والدي جي أصيل، الذي كان مقرراً له في 8 أغسطس (آب) الماضي. ولفتت الشركتان إلى أنه سيتم تحديد مواعيد الحفلات لاحقًا وفقاً للظروف، حيث دعا الجمهور إلى استرداد أسعار التذاكر من مراكز تجارية محددة.