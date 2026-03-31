الثلاثاء 2026-03-31 01:58 م

إلغاء حفل وائل كفوري في لبنان.. إليكم السبب

الوكيل الإخباري-   ألغت لجنة مهرجانات الأرز الدولية حفل الفنان وائل كفوري الذي كان مقرراً في 25 تموز المقبل وذلك ضمن قرار شامل بتأجيل المهرجان بالكامل لهذا العام جراء الأحداث الأمنية التي يمر بها لبنان. اضافة اعلان


وأصدرت اللجنة بياناً رسمياً عبر حسابها على "إنستغرام"، أوضحت فيه أن تأجيل المهرجان نابع من مسؤولية وطنية وروحية تجاه الشعب اللبناني.

وأكدت في أنها ستتواصل مع جميع الذين بادروا بشراء تذاكر ليلة الافتتاح مع وائل كفوري. وأوضحت أن شركة تيكت بوكس أوفيس (Ticketing Box Office) ستقوم بإبلاغ الحاجزين بآلية وتاريخ استرداد ثمن البطاقات بشكل كامل، معربة عن أملها في عودة المهرجان بقوة في صيف 2027.
 
 


