إلهام شاهين تكشف تفاصيل اتصالها بعادل إمام وسبب ابتعاده عن الإعلام

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل مكالمة مؤثرة جمعتها بالنجم عادل إمام، بعد إشادتها بإطلاق اسمه على أحد الكباري، حيث فوجئت باتصاله وشعرت بسعادة كبيرة، مؤكدة أنه لم يتم بينهما أي تواصل بعد تلك المكالمة.

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وأشارت شاهين إلى أن عادل إمام كان له الفضل الأول في انطلاقتها الفنية، حيث شاركت معه في أول أفلامها "أمهات في المنفى"، ثم في أول بطولة لها أمامه في فيلم "الهلفوت" الذي نالت عنه أول جائزة في مشوارها، كما جمعهما أيضًا فيلم "رمضان فوق البركان" الذي حقق نجاحًا واسعًا.



وفي ذكرى عيد ميلاده الـ85، أوضحت شاهين أن الزعيم اختار الاحتفال وسط عائلته فقط، بعيدًا عن الأضواء، مؤكدة احترام الجميع لرغبته في الغياب، مع متابعة حالته الصحية من خلال أسرته.