إليسا تتعرض لموقف محرج.. شاهد ماذا حدث

وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، مثل "بدي دوب"، "كرمالك"، "وتقابل حبيب"، و"شافونا تنين"، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها في باريس.
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