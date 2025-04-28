إليسا تتعرض لموقف محرج.. شاهد ماذا حدث

الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف محرج خلال حفلها الأخير على مسرح الأولمبيا في باريس، حيث سقط منها المايكروفون أثناء غنائها. وعبرت عن اعتذارها للجمهور قائلة: "سوري جايز" (آسفة أصدقائي)، قبل أن تنحني لرفعه. ورغم هذا الموقف الطارئ، حافظت إليسا على هدوئها وتمكنت من إتمام الحفل بنجاح.

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وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، مثل "بدي دوب"، "كرمالك"، "وتقابل حبيب"، و"شافونا تنين"، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها في باريس.

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