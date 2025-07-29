إليسا تُشعل "أعياد بيروت" وتُفاجئ الجمهور بديو مع كارول سماحة - فيديو

مفاجأة السهرة كانت ظهور الفنانة كارول سماحة على المسرح، حيث شاركت إليسا في أداء ديو مميز لأغنية "خدني معك على درب بعيدة" للفنانة الراحلة سلوى القطريب، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي استقبل اللحظة بحفاوة وتصفيق طويل.
تألقت النجمتان بأداء متناغم وحضور لافت على خشبة المسرح، في مشهد عبّر عن وحدة الفنانات اللبنانيات وجمالية الأصوات المتلاقية في مناسبة فنية وطنية بامتياز.
الحفل أعاد التأكيد على مكانة إليسا في قلوب جمهورها، وأثبت أن المهرجانات اللبنانية ما زالت تحتفظ ببريقها رغم كل التحديات.
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