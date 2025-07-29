إليسا تُشعل "أعياد بيروت" وتُفاجئ الجمهور بديو مع كارول سماحة - فيديو

الوكيل الإخباري- – أحيت النجمة اللبنانية إليسا مساء أمس حفلًا غنائيًا ناجحًا بعنوان "حبك متل بيروت"، ضمن فعاليات مهرجان "أعياد بيروت"، قدّمت خلاله باقة من أبرز أغانيها التي رافقت الجمهور على مدى سنوات.

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مفاجأة السهرة كانت ظهور الفنانة كارول سماحة على المسرح، حيث شاركت إليسا في أداء ديو مميز لأغنية "خدني معك على درب بعيدة" للفنانة الراحلة سلوى القطريب، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي استقبل اللحظة بحفاوة وتصفيق طويل.



تألقت النجمتان بأداء متناغم وحضور لافت على خشبة المسرح، في مشهد عبّر عن وحدة الفنانات اللبنانيات وجمالية الأصوات المتلاقية في مناسبة فنية وطنية بامتياز.



الحفل أعاد التأكيد على مكانة إليسا في قلوب جمهورها، وأثبت أن المهرجانات اللبنانية ما زالت تحتفظ ببريقها رغم كل التحديات.

@elissakh | #اليسا_اعياد_بيروت pic.twitter.com/CKkKojXNph إليسا وكارول سماحة بـ ديو أيقوني لـ أغنية " خدني معك " على مسرح أعياد بيروت 🤩! @CAROLE_SAMAHA July 28, 2025